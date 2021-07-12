Стало известно о состоянии упавшего с самоката мэра Кисловодска

Ранее главу города ввели в искусственную кому

В администрации Кисловодска сообщили, что упавшему с электросамоката главе города Александру Курбатову провели операцию на ключице.

"Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья главы города. Врачи продолжают отмечать положительную динамику", - приводит сообщение РИА "Новости".

Инцидент произошел 12 июня. Поступала информация, что Курбатов находится в тяжелом состоянии. Его ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву.

В начале июля стало известно, что главу Кисловодска начали выводить из искусственной комы.

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