Без поддержки и понимания: итоги визита Зеленского в Берлин

Украинский лидер не нашел в Германии содействия

Владимир Зеленский, которого в понедельник принимают в Берлине, обсуждал с высокими немецкими политиками и проблему Донбасса в том числе, но в очень небанальном ключе. Подняв вопрос о работе "Нормандского формата", президент Украины неожиданно предложил обсудить в формате "четверки" "Северный поток-2". Который, по его мнению, нужно немедленно остановить. Ангела Меркель, как могла, успокаивала Зеленского, но подчеркнула, что вопросы газового транзита, как и "Северного потока", будет обсуждать с президентом США.

Кажется, неспроста Владимир Зеленский сразу пошел на Ангелу Меркель "с кулаками". Этот визит в Берлин в Киеве подавали чуть ли не как дипломатический крестовый поход в стан заметно охладевших западных партнеров. Якобы украинский лидер повез в Германию настолько убийственные по своей силе аргументы, что Берлин тут же остановит строительство почти завершенного "Северного потока-2". Но то ли Владимир Зеленский растерял красноречие в дороге, то ли сильно переоценил значимость доводов, его новая инициатива обсуждать строительство "Северного потока" в рамках "Нормандского формата" сочувствия, мягко говоря, не встретила.

"Германия серьезно относится к тревоге Киева по вопросу будущего транзита газа. Его необходимо обеспечить. Я считаю, что это может обсуждаться в формате "нормандской четверки". Но не является частью процесса урегулирования конфликта", - заявила Меркель.

А ведь Киев еще собирался потребовать компенсаций в Берлине. Речь шла о трех миллиардах евро единовременных выплат. Плюс, еще пяти миллиардах в кредит. И гарантиях продления контракта с Россией на транзит газа еще на 10 лет. Последнее немецкие власти отмели сразу. По информации журнала "Шпигель", Германия готова пойти на выплаты. Но на своих условиях.

"Обсуждается сотрудничество двух стран в области производства водорода. Также Берлин может предложить Киеву отремонтировать полностью обветшалую украинскую газовую сеть, вложив миллиарды. Но будет ли этого достаточно?" – пишут СМИ.

А вот решать это уже отнюдь не Зеленскому. Размер и форма компенсации будет зависеть от позиции Вашингтона. Где осознали: остановить "Северный поток-2" не получится. Но, кажется, пытаются хоть как-то отыграться на непослушных немецких партнерах. Пока консультации об "отступных" идут в закрытом формате. Результатов, как отметили в МИД Германии, можно ждать уже после визита Ангелы Меркель в США. Канцлера принимают в Белом доме в этот четверг. А чуть позже туда отправится и сам Зеленский.

Визит, конечно, тоже обставили как демонстрацию поддержки украинских властей. Но на деле это будет, скорее, отчет перед руководством. Как продвигается реформа судебной системы, по которой большие полномочия получают иностранцы. Когда Западу передадут контроль над "Нафтогазом". И, наконец, что с уголовными делами против Игоря Коломойского? Завести которые администрация Байдена требует фактически открытым текстом. По всем трем пунктам успехи Зеленского пока не очень. А это значит, пишет пресса, Киев может не рассчитывать на новые кредиты. А в случае сопротивления, лишится даже имеющейся поддержки.

Не нашел ее Владимир Зеленский и в вопросах урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Киев пытается переписать "минские соглашения". Берлин по-прежнему говорит о необходимости их исполнения. Переговоры на эту тему прошли у Зеленского с президентом Германии Штайнмайером. Автором дипломатической формулы, которая определяет порядок установления особого статуса для Донбасса. Украина, сама ее утвердившая, теперь всячески избегает реализации этого плана.

А ведь Зеленский и пугал, и грозил, и даже публично обижался на Берлин. Заявляя, что ждал от Германии большей поддержки. В частности, поставок Украине оружия. Тему, кстати, вновь подняли как раз накануне визита. И вновь, пишет немецкая пресса, получили отказ. Причем, похоже, настолько категоричный, что чтобы сохранить лицо, делегация украинского президента заявила: это они в последний момент изменили свой график. Вычеркнув из него встречу с министром-обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Смелый жест для украинской дипломатии. Но мало что меняющий для Киева.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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