Российских дипломатов эвакуировали из Афганистана

Что происходит в стране?

Появление новых военных баз США в странах Центральной Азии не отвечает интересам региона. Об этом заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров. Министр отметил, что после спешного выхода из Афганистана американцы очень хотят сохранить военное присутствие в регионе, несмотря на провал своей долгой афганской кампании. В её итоге страна стремительно переходит под контроль талибов. Они уже подбираются к пригородам столицы - Кабула. Угрозы нашему посольству в настоящий момент нет, однако ряд сотрудников генконсульства в Мазари-Шарифе временно перевели в соседний Узбекистан.

Из укрытий, с воздуха, в чистом поле - бои идут за каждый километр афганской земли. Правительственные войска хоть и превосходят противника численностью и военным вооружением, но без американской поддержки успехов мало. Из последнего - удалось ликвидировать главу разведки запрещенного в России движения "Талибан". Но это - капля в море. Боевики уже контролируют большую часть территории Афганистана. Крупные города пока не трогают, захватывают деревни и поселки, перерезают основные трассы. Столкновения идут и вблизи столицы - Кабула. Это опасно! Настолько, что даже президент республики выступает с обращением.

"Я хочу обратиться к талибам. Если вы любите Афганистан, пообещайте мне, что не превратите нашу страну из перекрестка в дорогу с односторонним движением, что не предадите родину!" – сказал Ашраф Гани.

Масштабное наступление талибы развернули сразу после того, как американцы и их союзники по НАТО объявили, что вывели из страны почти все свои войска. Сегодня в отставку подал и генерал-лейтенант Остин Миллер, командовавший этой операцией дольше всех - с 2018 года. Поведение американцев напоминает бегство. И обгоняют их разве что другие участники так называемой "международной миротворческой миссии". Афганские же силы, оставленные на растерзание и, видимо, так и не обученные толком воевать, сдаются в плен или уходят в соседние страны. А мирное население среди руин чувствует себя обманутым.

Сокрушительный провал. Причем, не только военной операции - всей американской политики в регионе за последние 50 лет. Еще в прошлом веке США сделали все, чтобы превратить дружественный для СССР Афганистан в "головную боль" для Кремля. Разожгли в стране гражданскую войну, спонсируя отъявленных головорезов. Потом в 90-х уже ради прокладки газопровода помогли встать на ноги движению "Талибан".

Когда же американское финансирование прекратилось, боевики наладили экспорт наркотиков. А дальше случилось 11 сентября. Террориста номер один Усаму Бен Ладена стали искать, опять же, в Афганистане. Нашли, правда, в "союзном" Пакистане, но войну уже было не остановить. В итоге: талибы серьезно окрепли. Наркотрафик вышел из-под контроля. В республике - хаос. А соседние Таджикистан, Узбекистан, Киргизия - в опасности. Талибы, хоть и обещают никуда не вторгаться, отвечать за ячейки запрещенного в России "Исламского государства", появившиеся в Афганистане снова, при содействии США, они никак не могут.

В России уже не раз подчеркивали: в беде, если что, своих союзников Москва не оставит. Не случайно на военной базе в Таджикистане сейчас идут масштабные учения. Заявления же США о размещении в приграничных республиках неких пунктов, откуда американцы могли бы атаковать Афганистан, слишком оптимистичны, заявили сегодня в российском МИД.

"Все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого из членов ОДКБ подлежат, согласно уставу, согласованию в этих рамках. Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложников такой политики, таких намерений США, вызывая на себя ответный удар. Ну и главное, конечно, это вопрос к американцам. Если они, имея там более чем 100-тысячный контингент НАТО, в течение 20 лет ничего не смогли сделать, находясь внутри страны, каких результатов они собираются достичь с существенно меньшим присутствием за пределами Афганистана", - заявил Сергей Лавров.

И ведь ничего нового. Афганская кампания прошла по старым, ставшим уже классикой, лекалам. То же было во Вьетнаме, в Ираке, Ливии. Сначала - вторжение под надуманным предлогом. Потом - разрушение всего, что работало. А взамен - лишь красивые слова о демократии и светлом будущем. Итог: разруха, бедность и кровь. Но это уже не американские проблемы. Там, далеко, за двумя океанами, по-прежнему мир и покой.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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