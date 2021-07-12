ЦИК нашел недочеты в документах кандидатов в Госдуму

В основном, они носят технический характер

Центризбирком обнаружил недостатки в документах, поданных партиями для заверения федеральных списков и списков кандидатов-одномандатников к предстоящим выборам в Госдуму.

Как выяснилось в понедельник на заседании ЦИКа, есть замечания к шести кандидатам партии "Зеленая альтернатива" и 76 кандидатам от Партии роста. У большинства недостатки носят технический характер и могут быть устранены, сообщает "ТВ Центр".

В частности, не предоставлены сведения по зарубежной недвижимости, расходам несовершеннолетних членов семей, неправильно указаны сведения об образовании, отсутствуют подписи кандидатов. Замечания членов комиссии должны быть устранены не позднее 14 июля. Крайний срок подачи партиями списков - завтра, 13 июля.

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