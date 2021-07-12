В Каннах показали новый фильм Серебренникова

Это была европейская презентация ленты

На 74-м международном Каннском фестивале в понедельник состоялся показ фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", передает ТАСС. Картина включена в основной конкурс смотра.

Это была европейская презентация ленты. Состоялась она в главном зале фестивального дворца "Люмьер". Зрители встретили съемочную группу овациями.

Самому Серебренникову выезд из России запрещен. Летом прошлого года суд приговорил режиссера к трем годам лишения свободы условно по делу о хищении.

"Да здравствует XXI век, который позволяет нам, несмотря ни на что, быть вместе", - обратился Серебренников к зрителям по телефонной связи.

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