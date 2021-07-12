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ООН обеспокоена использованием наемников в мире

20:11
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Это в том числе касается ситуации на Гаити

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация обеспокоена использованием наемников во всем мире.
В ООН назвали риск применения ядерного оружия высоким

"Потребуется провести полное расследование, прежде чем мы узнаем, что на самом деле там произошло", - прокомментировал также Хак ситуацию на Гаити, где наемников использовали для убийства президента (цитата по РИА "Новости").

По словам заместителя представителя генсека, недопустимо, когда происходит иностранное вмешательство в суверенные дела любого государства.

Жовенель Моиз, президент Гаити, получил смертельное ранение 7 июля при нападении на его резиденцию. Его супруга была ранена и сейчас находится в больнице. Задержаны 17 участников преступной группы.

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