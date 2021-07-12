ООН обеспокоена использованием наемников в мире

Это в том числе касается ситуации на Гаити

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация обеспокоена использованием наемников во всем мире.

"Потребуется провести полное расследование, прежде чем мы узнаем, что на самом деле там произошло", - прокомментировал также Хак ситуацию на Гаити, где наемников использовали для убийства президента (цитата по РИА "Новости").

По словам заместителя представителя генсека, недопустимо, когда происходит иностранное вмешательство в суверенные дела любого государства.

Жовенель Моиз, президент Гаити, получил смертельное ранение 7 июля при нападении на его резиденцию. Его супруга была ранена и сейчас находится в больнице. Задержаны 17 участников преступной группы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram