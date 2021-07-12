Власти утвердили правила выплат на детей к началу учебного года

Постановление подписал премьер Михаил Мишустин

В понедельник на сайте кабмина опубликовали подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановление о порядке и условиях предоставления семьям с детьми школьного возраста единовременных выплат по 10 тысяч рублей до 1 сентября 2021 года.

"Утвердить прилагаемые правила осуществления выплаты, предусмотренной указом президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", - сказано в тексте.

Приведен в документе образец заявления на выплаты.

Ранее Антон Котяков, министр труда и социальной защиты, рассказал, что единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнутся 16 августа. Претендовать на них смогут семьи с детьми от шести до 18 лет.

Кроме того, деньги положены семьям с продолжающимися учиться в школе детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram