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Власти утвердили правила выплат на детей к началу учебного года

20:40
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Постановление подписал премьер Михаил Мишустин

В понедельник на сайте кабмина опубликовали подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным постановление о порядке и условиях предоставления семьям с детьми школьного возраста единовременных выплат по 10 тысяч рублей до 1 сентября 2021 года.
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"Утвердить прилагаемые правила осуществления выплаты, предусмотренной указом президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 396 "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", - сказано в тексте.

Приведен в документе образец заявления на выплаты.

Ранее Антон Котяков, министр труда и социальной защиты, рассказал, что единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начнутся 16 августа. Претендовать на них смогут семьи с детьми от шести до 18 лет.

Кроме того, деньги положены семьям с продолжающимися учиться в школе детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью.

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