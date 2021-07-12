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Зеленский заявил о необходимости "давить на Россию"

21:05
  • понедельник
  • 12 июля 2021

Чтобы организовать встречу лидеров в "нормандском формате"

На совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости оказывать давление на Россию.
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"Давить на то, чтобы была встреча в "нормандском формате", и все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории", - цитирует украинского лидера ТАСС.

Зеленский добавил, что хочет привлечь к процессу мирного урегулирования в Донбассе Соединенные Штаты. При этом глава украинского государства уточнил, что пока не успел обсудить это с главой Белого дома Джо Байденом.

Кроме того, по словам Зеленского, на встрече лидеров "нормандской четверки" необходимо обсудить "Северный поток - 2".

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