Зеленский заявил о необходимости "давить на Россию"

Чтобы организовать встречу лидеров в "нормандском формате"

На совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости оказывать давление на Россию.

"Давить на то, чтобы была встреча в "нормандском формате", и все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории", - цитирует украинского лидера ТАСС.

Зеленский добавил, что хочет привлечь к процессу мирного урегулирования в Донбассе Соединенные Штаты. При этом глава украинского государства уточнил, что пока не успел обсудить это с главой Белого дома Джо Байденом.

Кроме того, по словам Зеленского, на встрече лидеров "нормандской четверки" необходимо обсудить "Северный поток - 2".

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