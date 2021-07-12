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Во Франции ввели обязательную вакцинацию медиков

21:30
  • понедельник
  • 12 июля 2021

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что в стране вводится обязательная вакцинация от COVID-19 медицинского персонала.
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"Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий", - приводит слова французского лидера ТАСС.

Проверяться выполнение распоряжения будет с 15 сентября. Как уточнил президент, меры вводятся в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Ранее Париж призвал своих европейских партнеров не признавать вакцины от коронавируса, произведенные в России. "Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной - это то, что, наверное, будет неприемлемо для любого демократического общества", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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