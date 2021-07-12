В Совфеде выделили главный посыл статьи Путина об Украине

В понедельник сайт Кремля опубликовал материал "Об историческом единстве русских и украинцев"

Главный посыл статьи президента Владимира Путина, опубликованной в понедельник, в том, что Россия никогда не станет "анти-Украиной", заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

"Россия никогда не будет "анти-Украиной", и это самая главная мысль в исключительно своевременной и полезной статье", - написал он в Facebook.

Косачев добавил, что материал - блестящий как по смыслу, так и по аргументации. "Именно то, что так нужно сейчас нашим народам, разделенным административно, но не духовно", - заметил вице-спикер верхней палаты парламента.

По словам Косачева, остается лишь надеяться на то, что украинские радикалы не смогут подчинить своей воле весь украинский народ.

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