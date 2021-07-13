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В Петербурге заработали новые ограничения по COVID-19

08:16
  • вторник
  • 13 июля 2021

В частности, власти города запретили проводить массовые мероприятия численностью свыше 75 человек

Со вторника, 13 июля, в Санкт-Петербурге вводятся дополнительные ограничения по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В частности, власти запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Это ограничение не затронет некоторые культурные и зрелищные мероприятия с учетом соблюдения следующих требований:

  • наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек;
  • наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%;
  • спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей;
  • спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за три дня до дня проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации.

Также запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия на борту кораблей, осуществляющих в Петербурге пассажирские перевозки внутренним водным транспортом. Наполняемость судов не должна превышать 50% от количества пассажирских мест.

Полный текст постановления правительства города можно посмотреть по ссылке.

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