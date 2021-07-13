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Москвичей ждет небывалая жара во вторник

08:32
  • вторник
  • 13 июля 2021

Так жарко в столице не было с 1936 года

Во вторник, 13 июля, москвичей ждет аномальная жара. По словам синоптиков, может быть побит температурный рекорд 85-летней давности.
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Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в столице ожидается небольшая облачность при отсутствии осадков, а воздух прогреется до 33-35 градусов. Это на несколько градусов выше, чем прошлый рекорд, установленный в 1936 году, передает РИА Новости.

"С большой долей вероятности в Москве сегодня будет обновлен очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который пока для этого дня составляет 32,4 градуса", - отметил Леус.

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