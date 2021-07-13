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Меркель унизила Байдена позицией по "Северному потоку - 2"

08:30
  • вторник
  • 13 июля 2021

Несговорчивость канцлера оскорбила американского президента

Неуступчивость Ангелы Меркель в вопросе "Северного потока – 2" стала оскорбительной для США и лично Джо Байдена. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Андреас Клют. Рассуждая о предстоящем визите Меркель в США, он предположил, что американцы будут скрывать "глубочайшее разочарование", а немцы – "гнетущее беспокойство".

Клют считает, что Меркель дважды проявила пренебрежение к Джо Байдену. Первая обида была нанесена в декабре, за неделю до инаугурации нового президента США.

"Она перешла к следующему этапу договоренностей между Китаем и ЕС по инвестициям, даже не проконсультировавшись с помощниками Байдена. Вместо того, чтобы помочь Вашингтону в сдерживании Пекина, Меркель хочет, чтобы у Европы имелись варианты действий", - полагает Клют.

Вторым оскорблением стал отказ идти на уступки по требованиям США к газопроводу "Северный поток - 2". По мнению журналиста, позиция Меркель "станет обузой" для ее преемника и приведет к похолоданию в отношениях Вашингтона с европейскими партнерами.

Визит Ангелы Меркель в Вашингтон состоится на этой неделе. Это ее последняя поездка в США на посту канцлера.

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