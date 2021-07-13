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Врач сравнил плазму переболевших и вакцинированных от COVID-19 доноров

08:30
  • вторник
  • 13 июля 2021

Андрей Буланов рассказал об итогах исследования, которое прошло с марта по май в московских стационарах

В течение первых семи дней после введения плазмы от вакцинированных доноров количество пациентов с отрицательными результатами ПЦР-теста составило 75%. В группе, где использовалась плазма от переболевших доноров, этот показатель составил 50%. Об этом сообщил главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов со ссылкой на исследование, которое прошло с марта по май в московских стационарах.

В беседе с РИА Новости врач также рассказал, что плазма от вакцинированных доноров на 70% чаще имеет высокий титр (более 1:160) вируснейтрализующих антител, чем плазма от переболевших. "Теперь мы знаем, что плазма вакцинированных не менее эффективна, чем плазма переболевших, в том числе и против нового штамма", - добавил Буланов.

Напоминаем, что донорам плазмы с антителами к коронавирусу полагаются стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей и компенсация на питание - 1 тысяча 235 рублей. При безвозмездной плазмодаче донация может быть засчитана в количество, необходимое для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".

Для желающих стать донорами плазмы ежедневно с 9:00 до 19:00 работает горячая линия: +74958704516. Сдать плазму можно в одном из восьми пунктов. Более подробно ознакомиться с информацией о том, как сдать плазму в Москве, можно на сайте mos.ru.

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