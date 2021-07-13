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Россиянам объяснили опасность просроченных лекарств

09:02
  • вторник
  • 13 июля 2021

За пренебрежение сроками годности можно поплатиться здоровьем и даже жизнью

Лекарства с истекшим сроком годности нельзя использовать ни при каких обстоятельствах, заявила фармацевт отделения противоопухолевой лекарственной терапии АО "Медицина" Вера Башкина.

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Она отметила, что производитель лекарственных средств определяет срок годности препарата в ходе длительных исследований и несет ответственность в рамках указанного на упаковке препарата срока годности.

"В инструкции указываются качественные характеристики, возможные побочные эффекты, о которых производитель предупреждает заранее. Если у человека, принимающего препарат, случается какая-то непредвиденная реакция на него, производитель будет нести ответственность вплоть до уголовной", - рассказала Башкина.

По словам фармацевта, не менее важно правильно хранить лекарства – при необходимом освещении, влажности и температуре. Вся необходимая информация об оптимальных условиях хранения указана в инструкции к препарату.

Специалист подчеркнула, что после истечения сроков годности вся ответственность с производителя лекарства снимается. Что касается препарата, то он может потерять свои свойства и вызвать опасные реакции. Такое лекарство угрожает не только здоровью, но даже жизни, передает агентство "Прайм".

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