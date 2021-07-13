В России предложили продлить отпуск некурящим работникам

Это может побудить курильщиков отказаться от пагубного пристрастия
В России предложили увеличить на десять дней ежегодный отпуск для некурящих работников. С такой инициативой выступил общественник Султан Хамзаев.
В письме, отправленном Михаилу Мишустину, Хамзаев заявил, что курящие работники тратят на курение до 60 минут рабочего времени в день. В год на перекуры уходит суммарно около 20 рабочих дней.
"Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", — пишет Хамзаев (цитата по RT)
Такой способ поощрения, уверен общественник, побудит курящих отказаться от пагубного пристрастия.
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