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В Москве оборудовали 2200 палат интенсивного наблюдения за COVID-пациентами

08:58
  • вторник
  • 13 июля 2021

Так власти столицы отреагировали на возросший уровень госпитализаций

Во всех COVID-стационарах Москвы оборудовали палаты интенсивного наблюдения, где круглосуточно дежурит медсестра. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Новая мера обусловлена тем, что в столице вырос уровень госпитализаций и в городские стационары поступает много пациентов в тяжелом состоянии, которым требуется непрерывное медицинское наблюдение, объяснила Ракова.

Всего в Москве оборудовано 2200 коек интенсивного наблюдения. "Это позволит оказывать медицинскую помощь максимально персонализировано и эффективно", — сообщила заммэра.

Прежде всего палаты интенсивного наблюдения предназначены для людей с тяжелой коморбидной патологией, то есть с несколькими заболеваниями одновременно. Например, это случаи, когда пациент не способен передвигаться самостоятельно или у него наблюдается высокий риск падений, говорится на сайте mos.ru.

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