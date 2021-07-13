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Маск похлопал Рогозину за призыв к российским миллиардерам

09:17
  • вторник
  • 13 июля 2021

Глава "Роскосмоса" предложил им тратить больше на космос

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск одобрил обращение гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина к российским миллиардерам. Рогозин выразил надежду, что отечественные олигархи, как и американские, начнут вкладывать деньги в развитие космической отрасли.
Миллиардер Ричард Брэнсон полетел в космос на своём корабле

В воскресенье, 11 июля, глава "Роскосмоса" прокомментировал полет британского миллиардера Ричарда Брэнсона на суборбитальном корабле.

"Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе.", - написал Рогозин в Twitter.

Рассуждения гендиректора "Роскосмоса" очень понравились Илону Маску. В качестве комментария к записи американец отправил несколько аплодирующих эмодзи.

Британский миллиардер Ричард Брэнсон и ещё пять пассажиров отправились в космос на корабле Unity. Его создала компания Virgin Galactic, принадлежащая Брэнсону. Полет продлился несколько минут. За это время Unity самостоятельно поднялся на высоту 86 километров, а затем совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

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