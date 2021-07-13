В Геленджике произошел взрыв в гостинице

Один человек погиб и еще трое пострадали
В частной гостинице "Азалия" в центре Геленджика произошел крупный взрыв. Предварительно, трое человек пострадали и один погиб. Под завалами четырехэтажного дома может находиться женщина.
Информацию об одном погибшем и нескольких пострадавших подтвердили агентству РИА Новости в экстренных службах Краснодарского края.
Судя по первым фото и видео с места взрыва, фрагменты здания разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили.
Взрыв произошел на кухне гостиницы, узнал ТАСС. На место происшествия выехал следователь.
Видео с места взрыва:Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram