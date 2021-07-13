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В Геленджике произошел взрыв в гостинице

09:03
  • вторник
  • 13 июля 2021

Один человек погиб и еще трое пострадали

В частной гостинице "Азалия" в центре Геленджика произошел крупный взрыв. Предварительно, трое человек пострадали и один погиб. Под завалами четырехэтажного дома может находиться женщина.
Появилось видео с места взрыва в гостинице в Геленджике

Информацию об одном погибшем и нескольких пострадавших подтвердили агентству РИА Новости в экстренных службах Краснодарского края.

Судя по первым фото и видео с места взрыва, фрагменты здания разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили.

Взрыв произошел на кухне гостиницы, узнал ТАССНа место происшествия выехал следователь.

Видео с места взрыва:

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