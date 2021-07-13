Около 11% россиян не смогли получить работу без прививки от COVID-19

Многие работодатели не хотят сотрудничать с невакцинированными сотрудниками

Около 11% соискателей признались, что не получили работу из-за отсутствия прививки от коронавирусной инфекции, показал опрос Superjob.

В Москве, где работодателей в ряде сфер обязали вакцинировать не менее 60% сотрудников, порядка 15% соискателей без прививки получили отказ в трудоустройстве. В Санкт-Петербурге таковых оказалось 9%, а в остальных регионах в среднем около 10%.

Также порядка 20% столичных работодателей заявили об увольнении работников из-за нежелания делать прививку. По большей части речь идет о сфере торговли и услуг.

При этом чаще всего отказы в приеме на работу без вакцинации получают граждане, претендующие на зарплату до 50 тысяч рублей. Среди сотрудников с более высоким заработком с такой проблемой столкнулись лишь 10% опрошенных. 73% опрошенных заявили, что отсутствие прививки от COVID-19 не отразилось на возможности трудоустройства, а 16% не смогли ответить на этот вопрос, передает РБК.

Всего в опросе поучаствовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

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