ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Около 11% россиян не смогли получить работу без прививки от COVID-19

09:45
  • вторник
  • 13 июля 2021

Многие работодатели не хотят сотрудничать с невакцинированными сотрудниками

Около 11% соискателей признались, что не получили работу из-за отсутствия прививки от коронавирусной инфекции, показал опрос Superjob.

Каждый десятый россиянин готов потерять работу, чтобы не вакцинироваться
Названы три самые невостребованные вакансии в России

В Москве, где работодателей в ряде сфер обязали вакцинировать не менее 60% сотрудников, порядка 15% соискателей без прививки получили отказ в трудоустройстве. В Санкт-Петербурге таковых оказалось 9%, а в остальных регионах в среднем около 10%.

Также порядка 20% столичных работодателей заявили об увольнении работников из-за нежелания делать прививку. По большей части речь идет о сфере торговли и услуг.

При этом чаще всего отказы в приеме на работу без вакцинации получают граждане, претендующие на зарплату до 50 тысяч рублей. Среди сотрудников с более высоким заработком с такой проблемой столкнулись лишь 10% опрошенных. 73% опрошенных заявили, что отсутствие прививки от COVID-19 не отразилось на возможности трудоустройства, а 16% не смогли ответить на этот вопрос, передает РБК.

Всего в опросе поучаствовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.