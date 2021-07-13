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Сергунина: Москва вошла в список семи самых "умных" городов мира

09:18
  • вторник
  • 13 июля 2021

Москва входит в этот список второй раз

Москва вышла в финальный этап рейтинга Intelligent Community Awards. В него попадают города, которые являются примером передового опыта в развитии связи, подготовке кадров, использовании инноваций, цифровой инклюзии, вовлеченности жителей в управление городом и поддержании принципов устойчивости.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, на первом этапе был отобран 21 город из восьми стран, а на втором группа экспертов выделила семь финалистов. Ими стали Москва, а также города из Канады, Австралии, Вьетнама и Бразилии.

Отмечается, что жюри оценивало не только развитие городской инфраструктуры, но и эффективность ее адаптации к новым экономическим вызовам.

"Благодаря непрерывному развитию городских цифровых технологий за последние четыре года Москва в третий раз входит в число "умных" городов по версии Smart21 и во второй - в топ-7 Smart Communities. Это, безусловно, свидетельствует о высокой оценке нашей работы зарубежными специалистами", - отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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