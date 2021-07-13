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Сергунина: в Москве продолжается прием заявок на поддержку инновационных проектов межотраслевых кластеров

10:02
  • вторник
  • 13 июля 2021

Город компенсирует инноваторам часть затрат

Участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера могут до 30 июля 2021 года подать заявку на получение финансовой поддержки. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

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"Межотраслевые кластеры создаются для того, чтобы научным организациям и технологическому бизнесу было проще решать стоящие перед ними задачи. Объединив усилия, они могут добиваться еще больших результатов. Уже сейчас благодаря такому сотрудничеству в Москве реализуется 20 крупных инновационных проектов в разных направлениях - от новых материалов до искусственного интеллекта. В этом году в дополнение к уже существующим субсидиям и грантам мы утвердили специальную меру поддержки для амбициозных и прорывных разработок", - рассказала Сергунина.

По ее словам, для получения гранта над проектом должны работать консорциумы, в состав которых входят от двух до пяти участников МИК. На полученные средства можно возместить вложения в реконструкцию и ремонт площадки, на которой ведется работа над технологичным проектом. Если в планах есть расширение площади, то город поможет с финансированием строительства или покупкой нового здания. Также компаниям компенсируют город поможет с финансированием строительства или покупкой нового здания.

При этом возмещению подлежат до 25% затрат на проект, но не более 200 миллионов рублей в год, или суммарно не более 600 миллионов рублей за три года. Учитываются как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки Банка России. Так, финансовая поддержка распространяется на будущие кооперационные проекты, а выплата будет компенсировать расходы, понесенные с 1 января 2022 года.

У участников кластера, которые реализуют комплексные инновационные проекты самостоятельно, тоже есть возможность получить грант. Он покрывает до 15% затрат на разработку инновационного решения или создание продукта с применением новейших технологий. Максимальная сумма поддержки также составляет не более 600 миллионов рублей за три года.

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