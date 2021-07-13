Сергунина: в Москве продолжается прием заявок на поддержку инновационных проектов межотраслевых кластеров

Город компенсирует инноваторам часть затрат

Участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера могут до 30 июля 2021 года подать заявку на получение финансовой поддержки. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Межотраслевые кластеры создаются для того, чтобы научным организациям и технологическому бизнесу было проще решать стоящие перед ними задачи. Объединив усилия, они могут добиваться еще больших результатов. Уже сейчас благодаря такому сотрудничеству в Москве реализуется 20 крупных инновационных проектов в разных направлениях - от новых материалов до искусственного интеллекта. В этом году в дополнение к уже существующим субсидиям и грантам мы утвердили специальную меру поддержки для амбициозных и прорывных разработок", - рассказала Сергунина.

По ее словам, для получения гранта над проектом должны работать консорциумы, в состав которых входят от двух до пяти участников МИК. На полученные средства можно возместить вложения в реконструкцию и ремонт площадки, на которой ведется работа над технологичным проектом. Если в планах есть расширение площади, то город поможет с финансированием строительства или покупкой нового здания. Также компаниям компенсируют город поможет с финансированием строительства или покупкой нового здания.

При этом возмещению подлежат до 25% затрат на проект, но не более 200 миллионов рублей в год, или суммарно не более 600 миллионов рублей за три года. Учитываются как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки Банка России. Так, финансовая поддержка распространяется на будущие кооперационные проекты, а выплата будет компенсировать расходы, понесенные с 1 января 2022 года.

У участников кластера, которые реализуют комплексные инновационные проекты самостоятельно, тоже есть возможность получить грант. Он покрывает до 15% затрат на разработку инновационного решения или создание продукта с применением новейших технологий. Максимальная сумма поддержки также составляет не более 600 миллионов рублей за три года.

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