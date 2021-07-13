Павел Прилучный отдохнул на яхте с блондинками-близняшками

Актер в разводе уже больше года

В прошлом году Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце и начал новые отношения с Мирославой Карпович, а уже сейчас поклонники актера подозревают, что и Карпович он успел променять на новую пассию. "Мажора" заметили в компании певиц-близняшек, вел он себя достаточно свободно.

В Сети появились снимки, где Прилучный отдыхает на яхте в компании близняшек-солисток группы "Queens" Кати и Волги Король. При этом Волгу Прилучный ласково обнимает и придерживает за ногу.

Фанаты актера тут же отреагировали на снимок и оценили предполагаемую новую возлюбленную Павла. "Круто смотритесь! Паша, наверное, уже и забыл, что такое сочное женское тело", "И куда только Мира смотрит? Уведут же!" - написали в комментариях, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

При этом сама Волга Король не стала ни отрицать, ни подтверждать домыслы о ее романе с актером. "Мы провели прекрасный день на яхте Павла в компании наших друзей Михаила и Лианы Турецких и их замечательных дочек. Что ещё сказать? Мы слушали треки Паши, записанные к его новому фильму, играли в "Мафию" и готовили чудесный ужин. С Пашей чудесно делать все на свете!" - заявила девушка.

По ее словам, Прилучный не говорил, что он сейчас в отношениях. "Я не слышала от Паши, что он сейчас с кем-то в отношениях. Большего сказать не могу: вы же понимаете, счастье любит тишину", - отметила артистка.

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