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Подробности взрыва в гостинице Геленджика

10:29
  • вторник
  • 13 июля 2021

Двое пострадавших в тяжелом состоянии

На месте взрыва гостиницы "Азария" в Геленджике работают следователи, они выясняют обстоятельства трагедии.  
Появилось видео с места взрыва в гостинице в Геленджике

Также на месте ЧП находятся все экстренные службы, мэр города Алексей Богодистов, заместитель прокурора.

По последним данным МЧС, один человек погиб – это молодой человек, который в момент взрыва находился на улице. Из-под завалов извлекли женщину, она выжила.

В больницу доставили пять человек, в том числе 14-летнюю девочку, сообщили в Следственном комитете. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Взрыв газа в магазине при частной гостинице "Азария" в Геленджике произошел утром 13 июля. По предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. Были эвакуированы 50 человек. Взрывной волной в соседних домах выбило стекла.

Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним, сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

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Последствия взрыва в гостинице в Геленджике
Последствия взрыва в гостинице в Геленджике
Последствия взрыва в гостинице в Геленджике
Появилось видео с места взрыва в гостинице в Геленджике
Появилось видео с места взрыва в гостинице в Геленджике
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