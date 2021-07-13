Подробности взрыва в гостинице Геленджика

Двое пострадавших в тяжелом состоянии

На месте взрыва гостиницы "Азария" в Геленджике работают следователи, они выясняют обстоятельства трагедии.

Также на месте ЧП находятся все экстренные службы, мэр города Алексей Богодистов, заместитель прокурора.

По последним данным МЧС, один человек погиб – это молодой человек, который в момент взрыва находился на улице. Из-под завалов извлекли женщину, она выжила.

В больницу доставили пять человек, в том числе 14-летнюю девочку, сообщили в Следственном комитете. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Взрыв газа в магазине при частной гостинице "Азария" в Геленджике произошел утром 13 июля. По предварительным данным, обрушились перекрытия и внешняя стена здания. Были эвакуированы 50 человек. Взрывной волной в соседних домах выбило стекла.

Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним, сообщает источник ТАСС в экстренных службах.

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