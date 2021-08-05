Поддельное завещание и тайные жены: как делили наследство Михаила Евдокимова

Со дня гибели артиста и губернатора Алтайского края прошло 16 лет

7 августа исполнится 16 лет, как погиб Михаил Евдокимов. Он был не только народным героем, но и любимцем женщин. Их в жизни Евдокимова было как минимум три. После смерти актера законная супруга Галина и любовница Надежда через суд отстаивали свое право на наследство.

В маленькой, давно не видавшей ремонта конторе нотариус сгорбившись старательно выводил подпись под текстом завещания. На полу валялись смятые комки забракованных копий.

"Ну как? Похоже?" - спросил он помощника, трудившегося за соседним столом.

Тот надел очки, сличил две подписи. Услужливо кивнул.

— Отличная работа. А чьё это завещание?

— Михаила Евдокимова знаешь?

— Так он же погиб в автокатастрофе.

— Да, но хорошие люди попросили помочь.

7 августа 2005 года 47-летний губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов ехал на мероприятие, посвящённое 70-летию его земляка - космонавта Германа Титова. Скорость ниже 140 километров в час его водитель сбрасывать не привык. За что поплатился и сам, и пассажиры лимузина - губернатор, его супруга и телохранитель.

"Я никогда не видел, чтобы Мерседес летал столько метров по воздуху. Он оказался от дороги очень далеко, метров на 25 улетел", - говорит Владимир Винокур.

Все, кто находился в машине, погибли на месте. Выжила лишь жена Галина.

"Сотрясение было такой силы, что она ничего не помнила. Она очнулась уже в реанимации", - рассказывает брат Евдокимова Константин.

Вдова губернатора и всенародно любимого артиста месяц провела в больнице. Именно там, однажды включив телевизор,она вместе со всей страной узнала, что у мужа не только были романы на стороне, но и подрастают дети от разных женщин.

"У меня жён знаете сколько было? Кольца некуда было надевать", - шутил когда-то со сцены Евдокимов.

"Любил он женщин. Любил по-настоящему, искренне любил", - говорит актер, друг Евдокимова Александр Михайлов.

К тому моменту Евдокимов был уже человеком весьма состоятельным. Квартира в Москве, дача на Рублёвке, дома на Алтае и круглые суммы на счетах. Он мог позволить себе содержать не одну семью и даже не две. Оказалось, что семей было три.

Землячка Евдокимова, Надежда Жаркова, растила их дочь Анастасию. На момент гибели отца ей было почти десять лет. А ещё у губернатора Алтайского края сложились весьма задушевные отношения с моделью Инной Беловой. Их сыну Даниилу через четыре дня после смерти Евдокимова исполнился год.

"Ну, чё? Чё, бабы, бабы? Размножались, конечно", - шутил Евдокимов со сцены.

Не только для законной жены эта широта души супруга стала настоящим шоком.

"Я знал только Галю, Галину Николаевну, и Анечку, дочку. Рядом с ним во всяком случае я не видел ни одной женщины", - говорит актер Александр Панкратов-Черный.

А дальше начался кошмар. Жёлтая пресса мусолила подробности личной жизни Евдокимова, подсчитывала деньги. Тогда никто не мог себе представить, что война между женщинами Евдокимова за его наследство продлится целых шесть лет.

С Галиной, законной супругой, Михаил познакомился в Нижнем Тагиле, где проходил срочную службу. Благополучие пришло не сразу. Даже свадьбу играли на родительские деньги. Но каждый день Евдокимов приходил домой с охапкой цветов.

"Галина не любит, когда ей дарят сорванные цветы. Она говорит: "Это мёртвые цветы. Эти цветы нужно дарить мёртвым". А Михаил любил ей дарить полевые цветы", - вспоминает Константин Евдокимов.

Стремительной карьере от грузчика в обувном магазине до звезды эстрады Евдокимов был во многом обязан супруге. Она всегда была рядом. Ни минуты не сомневаясь, рванула вместе с мужем в Москву и вообще была готова ради него на любые подвиги.

"Он с Галей поселился у чёрта на куличиках где-то за ВДНХ, за Свиблово где-то. Поселились они в полуподвале. Галя устроилась дворником, чтобы временную прописку получить", - говорит Панкратов-Черный.

"Миша стал знаменитым буквально мгновенно, можно сказать. Вечером по телевидению показали его выступление с рассказом "Баня", на следующее утро, как он говорил: "Я проснулся уже знаменитым. Я вышел во двор, и меня тут же все в нашем доме начали узнавать", - вспоминает Константин Евдокимов.

"Миша выходил, читал, огромный успех был, аплодисменты. Люди вставали и кричали: "Браво!" Он был народный герой", - говорит Владимир Винокур.

Народный герой и любимец женщин приехал однажды с концертом в Бийск и встретил подругу детства Надежду Жаркову. Она была замужем. Но устоять перед обаянием артиста не смогла.

"Когда после концерта пошли к нему за кулисы, чтобы пообщаться, как-то так разговорились. И что-то уже окончательно торкнуло", - говорит сама Жаркова.

Завязался страстный роман. Михаил снял Надежде квартиру и взял на работу костюмером.

"У нас договорённость была, как говорится, на этом берегу. Сразу, когда у нас начались серьёзные отношения, он мне сразу сказал: "Только меня не ревнуй к Галке", - вспоминает Жаркова.

Евдокимов сразу предупредил любовницу, что семью, жену, дочь Анну никогда не бросит. И Надежда приняла правила игры.

"Человек слова. Он не бросал и не уходил. Он любил Галю до последнего дня. Были увлечения. А кто из нас не увлекался? Это нормальное явление", - рассуждает Александр Михайлов.

Но Евдокимов хотел ещё детей. И не дождавшись второго ребёнка в браке, уговорил Жаркову родить. Естественно, после рождения дочери Надежда перестала ездить с Евдокимовым на гастроли. И через какое-то время узнала, что Михаил так же, как в своё время и её, устроил костюмершей в свой коллектив девушку по имени Инна Белова.

"Первое время, конечно, даже сомнений нет что только я была и больше никого. А потом, когда какое-то время прошло, стали слухи доходить", - говорит Жаркова.

Они познакомились в московском ресторане. И вскоре бывшая модель родила юмористу сына. Евдокимов был щедрым человеком. Его любимые женщины ни в чём не нуждались. Он регулярно приезжал и принимал участие в воспитании детей. Любви, внимания и денег хватало на всех.

"Преданность мужская. Если сказал - значит сделал. Эта надёжность. Никогда не подведёт. Даже если я обижусь, он это видит, чувствует. Он скажет: "Ну, если виноват, прости. Надюль, прости. Я же тебя люблю". И всё. И сразу всё проходит", - говорит Жаркова.

Женщины Евдокимова встретились на его похоронах. Жаркова забеспокоилась о наследстве сразу же, как только услышала о гибели Михаила. Галина ещё лежала в больнице, а Надежда уже заявляла в телеинтервью, что её дочь имеет право на миллион долларов.

"Эта Надя, как он только умер, стала уже сшибать, бегать по всем юристам, сколько у него недвижимости", - вспоминает Александр Михайлов.

Инна Белова, напротив, вела себя подчёркнуто скромно и тихо, с журналистами не общалась. На наследство не претендовала, чем вызвала симпатию законной супруги и друзей Евдокимова.

"Галя подружилась с девочкой темнокожей. Замечательным человеком оказалась. По поступкам порядочным человеком", - говорит Михайлов.

Впрочем, скорее всего, дело тут не только в порядочности. Их общий с Евдокимовым сын, хоть и походил на папу как две капли воды, был записан на фамилию матери. А значит, в суде пришлось бы доказывать его родство.

"Нужно было получить биологические объекты для исследования от Михаила Евдокимова, который к тому времени уже был мёртв и похоронен. Более того, чтобы провести эксгумацию, должны дать разрешение родственники", - объясняет адвокат Надежды Жарковой Артур Лермонтов.

А вот у Жарковой на руках были все козыри. И она немедленно ринулась в бой.

"Я ради ребёнка, конечно. А ради чего? Она же родилась вне брака, но она - законная дочь. Фамилию дал папа ей свою. Поэтому она и являлась законной наследницей", - утверждает она.

По закону Анастасии полагалась одна шестая доля наследства. Его список впечатляет: квартира на Старом Арбате площадью больше 200 метров, квартира на Беговой, гараж, земельный участок на Алтае.

"Сначала я пыталась по мировому соглашению через адвокатов общаться с Галиной Николаевной. Но не получилось у нас. И потом уже дошло до суда", - говорит Жаркова.

Вдова Евдокимова Галина делиться не собиралась. И спустя полгода после гибели мужа неожиданно обнародовала его завещание. Правда, выглядело оно довольно подозрительно.

"По данному завещанию всё наследство полагалось супруге Галине Евдокимовой", - говорит адвокат Лермонтов.

Жаркова не поверила, что любимый мужчина мог так поступить с их общей дочерью, и обратилась в суд с требованием признать документ недействительным.

"Дело в том, что умирать Михаил не собирался. Это была трагическая смерть. Об этом завещании не было ничего абсолютно известно. И оно вызвало большое сомнение", - объясняет Лермонтов.

Судебные тяжбы шли несколько лет. Нотариус из Бийска, который составлял загадочное завещание, так и не отправил в московский суд оригинал документов и не предъявил журнал регистрации.

"Потом выяснилось, что это завещание вдруг было написано в Бийске. Подозрительно. Когда мы уже узнали, какого числа оно было написано, опять вопрос у нас возник. В этот день он просто не мог быть там", - говорит Жаркова.

За собственные деньги Жаркова сделала почерковедческую экспертизу. Оказалось, что документ и правда липовый. Суд признал завещание недействительным. Галине Евдокимовой пришлось сознаться: да, это фальшивка. Только в этот момент законная супруга и любовница Евдокимова, наконец, договорились.

"Один объект в виде недвижимости - дача была передана несовершеннолетней Анастасии. Таким образом было заключено мировое соглашение", - говорит адвокат Лермонтов.

Сегодня Надежда с дочкой и новым мужем живут в доме на Рублёвке, где раньше они часто встречались с Михаилом. Галине Евдокимовой и её дочери Анне отошли две квартиры в Москве, земельный участок в Алтайском крае и гараж. Единственному сыну Евдокимова Даниилу ничего из имущества его отца не досталось. Впрочем, ещё при жизни Михаил Сергеевич купил его матери Инне Беловой квартиру и дорогой автомобиль. К тому же, бывшая модель недавно удачно вышла замуж, родила ещё одного сына и ни в чём не нуждается.

Сегодня обиды улеглись. Войны закончены. И все три женщины Евдокимова встречаются каждый год в день его гибели на могиле их любимого мужчины. Им больше некого и нечего делить.

"ТВ Центр".

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