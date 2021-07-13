Что известно о взрыве в гостинице в центре Геленджика

Сотрудники МЧС продолжают обследовать здание в поисках пострадавших

Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате мощного взрыва, который прогремел утром в Геленджике. В частной гостинице произошла утечка бытового газа. Ударная волна обрушила перекрытия, выбила окна и двери.

На первых кадрах с места взрыва хорошо видны разрушения. Внешняя стена четырёхэтажной частной гостиницы обвалилась. Рухнули перекрытия между этажами. Осколки стекла разбросаны на много метров вокруг. Припаркованную у здания машину засыпало грудой арматуры и камней.

ЧП на улице Советская случилось примерно в 8 утра по местному времени. По предварительным данным, в магазине на первом этаже произошёл взрыв бытового газа в тот момент, когда сотрудники пришли на работу. В соседних домах выбило стёкла. 50 человек эвакуировали. Точно известно об одном погибшем.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о происшествии в городе Геленджик по улице Советская. Незамедлительно на место направлены силы и средства МЧС России. Всего к ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человека и 14 единиц техники. В том числе от МЧС России 12 человек и 4 единицы техники", - заявил Никита Гавриляк, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В местной больнице сообщили, что травмы получили пять человек, в том числе ребёнок. В тяжёлом состоянии они доставлены в реанимацию. Сотрудники МЧС обследуют здание в поисках других пострадавших. Удалось найти и вытащить из-под обломков женщину. Прокуратура проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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