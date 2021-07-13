В России растет число желающих вакцинироваться от коронавируса

В Ленобласти для людей в очереди и на прививку установили навес и кулеры с водой

В коронавирусных стационарах Москвы появились палаты интенсивного наблюдения с дополнительным оборудованием. Там разместят пациентов с тяжелой формой ковида. Контролировать состояние пациентов будут круглосуточно. В России за минувшие сутки выявили 24 тысячи 702 новых случая инфекции. Из больниц выписаны 19 тысяч 566 человек.

Сотрудники административно-технической инспекции и полиции выходят на очередной рейд. По новым актиковидным правилам, заведения общественного питания работают уже не первый день и практически все требования указа мэра научились соблюдать.

- У вас посетители там есть? - Нет. - А вы их допускаете в зал? - Только по QR-кодам. - Только на летнюю веранду все остальные? - Да, да, все остальные - только на летнюю веранду.

В зале действительно пусто, зато на летней веранде практически яблоку негде упасть. А это уже нарушение.

"Было выявлено замечание по несоблюдению социального дистанцирования. В ходе обследования данное нарушение было устранено, посетители рассажены. К данной организации никаких административных санкций применяться не будет", - заявил Ян Поповский, главный инспектор объединения административно-технических инспекций.

Рейды по проверке антиковидных мер в заведениях общепита проходят и в других регионах, где установлены ряд ограничений. И это уже принесло результат. Заболеваемость там пошла на спад. Но специалисты не перестают повторять о важности вакцинации. Врачи отмечают: число желающих вакцинироваться растет с каждым днем.

"Активность возросла порядка где-то в 10 раз. Буквально резко за неделю. То есть если раньше мы прививали в автобусе порядка 18-20 человек, сейчас - более 100", - сказал Борис Новокшонов, врач аллерголог-иммунолог (видео телеканала Сосновоборское телевидение – СТВ, Ленинградская область).

В городе Сосновоборске руководство местной АЭС установило навесы и кулеры с водой, чтобы люди не ждали своей очереди на прививку на жаре. В Хабаровске выездной пункт вакцинации - уже во восьмой по счету - открыли в прохладном холле одного из торговых центров.

"Мой сын в ближайшее время должен подойти сюда. Он поступает в институт. И это обязательная процедура будет для него", - сказала жительница Хабаровска Марина Тетюева (видео - 6ТВ Хабаровск).

К сожалению, не везде к вакцинации подходят добросовестно. В Брянской области возбудили уголовное дело об искажении информации о проведении прививочной кампании, вмешательства в федеральную информационную компьютерную систему и подделке документов.

"В совершении преступления подозревается 33-летний житель города Брянска, а также три сотрудника Сельцовской городской больницы Брянской области. По версии следствия, весной 2021 года житель Брянска договорился со своей знакомой, работающей программистом, за денежное вознаграждение вносить заведомо ложные сведения в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения Российской Федерации о вакцинации населения от ковида, а также выдавать справки о якобы сделанных прививках", - сказал официальный представитель Следственного комитета по Брянской области Александр Афонин.

Из каких побуждений жители Брянской области стремились получить фиктивные справки, еще предстоит выяснить. Но все они явно рисковали здоровьем - своим и окружающих.

То, что альтернативы вакцинации нет, уже осознали во всем мире. Во Франции, чтобы посетить кинотеатр или сесть в поезд, нужно предъявить сертификат о прививке или отрицательный ПЦР-тест. А накануне Эммануэль Макрон объявил обязательную вакцинацию для медработников и волонтеров. При этом президент рассчитывает на сознательность всех граждан.

"Всем работникам клиник и домов престарелых, а также всем волонтерам, которые работают с пожилыми и уязвимыми людьми, в том числе на дому, будут сделаны прививки - обязательно и незамедлительно. В зависимости от развития ситуации нам, несомненно, придется задаться вопросом, сделать ли вакцинацию обязательной для всех французов", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

А за океаном, в США - новый скандал вокруг вакцины. Как сообщает газета The New York Times, препарат компании Johnson & Johnson может в три-пять раз повысить риск развития редкого аутоиммунного заболевания - синдрома Гийена-Барре. При нем иммунитет атакует защитное покрытие нервных волокон. Отмечено уже около 100 таких случаев.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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