Куба и США поспорили, кто стоит за протестами в Гаване

Вашингтон отрицает свою причастность к дестабилизации обстановки в стране

Провокации и массовые протесты на Кубе организовали США для дестабилизации обстановки. Об этом заявляют власти республики. В Вашингтоне обвинения отрицают и советуют прислушаться к участникам протестов. Подобные призывы звучат также из Брюсселя. При этом западные политики упоминают лишь мирные акции, а не массовые беспорядки, захлестнувшие кубинские города.

"Долой коммунизм", - скандирует толпа в центре Гаваны. "Дайте людям еды и лекарств", - подхватывают протестующие в других кубинских городах. Полиция, как может, пытается успокоить толпу, сбив накал страстей, которые кое-где зашкаливают.

Впрочем, на жестокость полиция отвечает тем же. Зачинщиков избивают. Заковывают в наручники и отправляют в тюрьмы, где экзекуции, вероятно, продолжаются, дабы отбить охоту у людей протестовать. Во всяком случае без пролитой крови на Кубе сейчас не обходится почти ни один арест.

Причины недовольства многих кубинцев, вызвавшего массовые протесты, вполне понятны. Тотальный дефицит. Бедность. Безработица. Коронавирус, который крайне болезненно ударил по одной из главных отраслей экономики Кубы - туризму. И все это на фоне практически полной блокады острова, спровоцированной американскими санкциями.

"Кубинская экономика остановилась. И за счёт этого возникла напряженность в обществе. Она была резко усилена коронавирусной пандемией. Её второй волной. Фактически по всей территории Кубы сегодня возникли недостатки продовольствия. Недостатки медикаментов", - заявил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Однако у официальных властей Кубы, в поддержку которых тоже выходит большое количество людей, на этот счет совсем другое мнение. По словам кубинского президента, к протестам на острове свободы приложил руку Вашингтон. И организационно, и финансово. Об этом говорится и в заявлении ЦК партии Кубы, в заседании которого принял участие Рауль Кастро, в апреле этого года окончательно отошедший от дел.

"В ходе встречи были проанализированы провокации, организованные контрреволюционными элементами, организованные и финансируемые из США в целях дестабилизации обстановки на Кубе. Члены высшего партийного органа также отметили образцовую реакцию народа на призыв товарища Диас-Канеля защищать революцию на улицах, что позволило подавить подрывные действия", - пишет газета Granma.

Вашингтон после таких обвинений, разумеется, тоже отреагировал. Президент Джо Байден завил, что США поддерживают право кубинского народа на мирные протесты, прозрачно намекнув Гаване на новые санкции. В том же духе высказался и госсекретарь Энтони Блинкен, назвав заявления кубинских властей о причастности к протестам США абсурдом.

"Думаю, что для кубинского режима будет серьезной ошибкой интерпретировать то, что происходит в десятках городов острова как результат того, что сделали США. Это говорит о том, что они просто не слышат голоса кубинцев. Они устали от политических репрессий, нехватки еды и неадекватного ответа на пандемию коронавируса. Это мы слышим и видим на Кубе, это отражение мнения кубинцев, а не результат действий США или кого-то еще", - уверен госсекретарь США Энтони Блинкен.

Учитывая репутацию Вашингтона в таких вопросах в непричастность США верится, конечно, с трудом. Тем более, что на слуху еще и Гаити, где недавно убили президента страны. Среди киллеров были граждане США. А некоторые из них, по данным CNN, тесно общались с американскими спецслужбами. Кроме того, незадолго до гибели президент Гаити якобы сильно поссорился с американскими властями, которые требовали от него поскорее уйти в отставку. На этом фоне беспокойство кубинских лидеров уже не кажутся столь абсурдным.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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