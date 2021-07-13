В России проходят крупнейшие учения Росгвардии

Началась активная фаза

Крупнейшие оперативно-стратегические учения Росгвардии "Заслон-2021" перешли в активную фазу. Манёвры проводятся сразу в трёх федеральных округах - Центральном, Приволжском и Южном.

Спецподразделения и воинские части отрабатывают задачи по передислокации, а также формируют группировки в различных районах. О начале активной фазы манёвров накануне объявил директор Росгвардии Виктор Золотов на совещании с руководством ведомства и командованиями округов.

Как отметил Золотов, главные цели учений - подготовка органов управления, налаживание взаимодействия в непростой обстановке, а также отработка совместных тактических задач. Учения Росгвардии проводятся в преддверии масштабных стратегических манёвров "Запад-2021", которые начнутся в сентябре.

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