Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 7-летнего Дениса Дмитриева

У семилетнего мальчика генетическая патология - первичный иммунодефицит

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Дениса Дмитриева. У семилетнего мальчика генетическая патология - первичный иммунодефицит.

Как следствие этого заболевания в организме Дениса появляются лимфомы. Ребёнок уже перенёс тяжёлую операцию на кишечнике и курс химиотерапии. Но болезнь не отступила - врачи обнаружили новообразования в лёгких. Чтобы спасти Дениса, необходимо как можно скорее сделать пересадку костного мозга. Донором готов стать папа мальчика. Но после трансплантации нужна специальная терапия поддерживающими препаратами.

Их стоимость - почти два миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. И Денису сейчас очень нужна ваша помощь.

"Вот это самая первая операция, когда ему опухоль вырезали", - показывает папа шрамы на животе ребенка. Два огромных шрама разделили жизнь 7-летнего Дениса и его семьи на до и после. Год назад мальчик пожаловался на сильную боль в животе. Врачи заподозрили аппендицит.

"Самое такое первое потрясение. Когда сказали, что это не аппендицит, а вообще опухоль. Размером с кулак. 12 на 8 сантиметров", - рассказал отец мальчика Алексей Дмитриев.

Это оказалась лимфома. Злокачественное новообразование, поражающее лимфатическую систему и иммунные клетки. Опухоль тогда полностью удалили.

"Семен, привет, это я, Денис. Я люблю тебя очень", - говорит мальчик на видео. Кадры сняты после той самой операции на кишечнике. Денис передает из больницы привет младшему братику и готовится к химиотерапии. После нее мальчику стало намного легче и казалось, что болезнь удалось победить. Но через несколько месяцев на контрольном обследовании обнаружились множественные новообразования - уже в легких. Оказалось, лимфомы - следствия основного заболевания. У Дениса первичный иммунодефицит - генетическая патология, при которой иммунная система не может полноценно функционировать.

"Всё кажется, что это будто какой-то сон… Хочется проснуться – и этого ничего нет", - говорит отец мальчика Алексей Дмитриев.

Врачи сказали: единственная надежда на выздоровление – трансплантация костного мозга. Операцию рекомендуют провести как можно быстрее, пока мальчик находится в состоянии ремиссии.

"У нас нет выбора... Подождать, либо отменить, либо попозже сделать мы не можем. Нужно сделать сейчас, пока всё стабильно. Лимфомы будут возвращаться к нам постоянно и постоянно. Я же не могу ребёнку постоянно вырезать там кишечник, потом она может в шее образоваться", - сказал мама мальчика Татьяна Дмитриева.

Сама трансплантация бесплатна, ее проведут по квоте. Донором станет папа Дениса. Но он подходит ребенку всего на пятерку по десятибалльной шкале. Поэтому сразу после пересадки, чтобы папины клетки точно прижились, Денису нужна мощная сопроводительная терапия. Препаратами, которые пока не зарегистрированы на территории России. Родителям их нужно купить самостоятельно. Общая сумма курса - 1 миллион 773 тысячи рублей. Неподъемные деньги для семьи, в которой работает один папа, а мама в декрете с младшим братиком Дениса. Когда стало известно о пополнении, родители даже не подозревали о болезни старшего сына.

"Денису, на тот момент было четыре года, мы не знали, что он болеет. Мы вообще не знали, что какая-то болезнь у него. Даже не подозревали", - говорит отец Дениса.

Мальчик закончил детский сад и этой осенью должен был пойти в школу. Но для него опасна любая инфекция, поэтому первый звонок прозвенит без него. Самое главное сейчас - его здоровье. Семья очень надеется, что удастся собрать средства на препараты в срок. Ведь терапию нужно начать сразу после трансплантации. Это значительно повысит шансы на выздоровление.

"Очень верю. Очень верю, что нам помогут. Если нам люди не помогут, нам ничто не поможет", - сказала мама ребенка.

Любая, самая скромная сумма от вас - большая помощь для Дениса. Мы еще можем успеть спасти этого маленького человека и подарить ему большую счастливую жизнь.

Ещё раз напомню - времени у Дениса мало. Единственный шанс спасти мальчика - срочно сделать пересадку костного мозга. Ваша помощь нужна прямо сейчас.

Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого нужно отсканировать QR-код на экране и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дениса Дмитриева, программа 1231.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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