Два человека погибли при столкновении маршрутки и БТР на Ставрополье

Четверо попали в больницу
В Ставропольском крае водитель маршрутки врезался в бронетранспортер Росгвардии, который двигался в составе воинской колонны.
Авария произошла утром 13 июля в хуторе Тамбукан Предгорного округа. Два пассажира маршрутки скончались, еще четверо получили различные травмы и были госпитализированы. Всего в "Газели" ехали 10 человек, в том числе трое детей.
По факту ДТП начата проверка. В прокуратуре дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства.
На месте происшествия работают инспекторы Военной автомобильной инспекции (ВАИ) и ДПС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram