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Два человека погибли при столкновении маршрутки и БТР на Ставрополье

10:54
  • вторник
  • 13 июля 2021

Четверо попали в больницу

В Ставропольском крае водитель маршрутки врезался в бронетранспортер Росгвардии, который двигался в составе воинской колонны.

Авария произошла утром 13 июля в хуторе Тамбукан Предгорного округа. Два пассажира маршрутки скончались, еще четверо получили различные травмы и были госпитализированы. Всего в "Газели" ехали 10 человек, в том числе трое детей.

По факту ДТП начата проверка. В прокуратуре дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства.

На месте происшествия работают инспекторы Военной автомобильной инспекции (ВАИ) и ДПС.

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