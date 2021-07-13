В России выявили меньше 25 тысяч новых случаев коронавируса

Умерли 780 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 24702 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 780 человек, выздоровели 19566 заболевших.

В Москве за сутки заболел 4991 человек, в Подмосковье - 2550, в Санкт-Петербурге - 1936.

За весь период пандемии в стране выявлено 5833175 случаев инфекции. Умерли 144492 пациента. Выздоровели 5236214 человек.

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