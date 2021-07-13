"Становится хуже Аршавина": Алана Мамаева об отношении бывшего мужа к детям

Недавно Алана и Павел Мамаевы объявили о разводе

Алана Мамаева призналась, что после расставания с Павлом Мамаевым футболист изменился до неузнаваемости. Женщина сравнила бывшего мужа с Андреем Аршавиным, который печально известен своим невниманием к детям после развода.

Недавно Алана заявила об окончательном расставании с супругом – по словам жены футболиста, она устала от постоянных измен мужа. После этого поведение Павла резко изменилось, причем не только по отношению к ней, но и к детям.

Сначала спортсмен отказался от сына Аланы от первого брака, которого он усыновил. Павел не захотел выплачивать алименты на чужого ребенка, чем неприятно шокировал бывшую супругу. А затем, по словам Мамаевой, поругался и с их общей дочерью, передает "СтарХит".

"Недавно Паша позвонил дочери пьяный и наговорил гадостей про маму. Теперь она с ним не хочет разговаривать. Не знаю, что с ним происходит. Превращается в Аршавина, хотя нет, становится даже хуже", - заявила Алана.

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