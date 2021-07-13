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Как пенсионерам вести себя в жару: советы врача

11:30
  • вторник
  • 13 июля 2021

Жаркая погода опасна для пожилых

Несмотря на аномально жаркую погоду, многие российские пенсионеры не изменяют своим привычкам и продолжают выходить днем на прогулку. Врач-терапевт Лариса Алексеева объяснила пожилым людям, в чем они не правы и как следует вести себя в жару.

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"В странах с жарким климатом объявляется сиеста, поэтому никто не ходит по улицам города. Однако российские пенсионеры очень любят гулять днем. Но я все равно советую отсидеться дома и ближе к вечеру выйти на улицу. В случае же выхода из дома нужно обязательно прикрывать голову, брать бутылку с водой. Вместе с этим на улице лучше идти по теневой стороне. И по возможности передвигаться в прохладном транспорте", - рекомендовала Алексеева.

Также она посоветовала установить дома вентилятор и увлажнитель воздуха или хотя бы развесить по квартире влажные ткани.

Также организму будет легче переносить жару, если принимать контрастный душ и пить охлажденный зеленый чай с мятой, шалфеем и ромашкой, передает Nation news.

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