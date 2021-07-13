Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с Путиным

До сегодняшнего дня в графике российского президента этой встречи не было

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает telegram-канал "Пул Первого".

Ранее белорусские СМИ сообщили, что лидеры двух стран договорились о встрече еще 1 июля – по телефону. Ожидается, что 13 июля Путин и Лукашенко обсудят "сотрудничество в различных сферах". До сегодняшнего дня в графике российского президента этой встречи не было.

"Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт-Петербурге", - подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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