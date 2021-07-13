В Кузьминках оборудуют новый пешеходный переход после вмешательства Толстого

Депутат откликнулся на просьбы жителей

В Кузьминках специалисты приступили к организации дополнительного наземного пешеходного перехода возле дома №38 на улице Федора Полетаева. Местные жители обратились с соответствующей просьбой к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому, и вскоре на улице закипела работа.

Жильцы объяснили парламентарию, что нуждаются в новом переходе – напротив здания находится востребованный продуктовый магазин и, чтобы попасть в продуктовый, людям приходится обходить половину улицы. Особые неудобства из-за этого испытывают пенсионеры и мамы с колясками. Кроме того, часто проезжую часть в неположенном месте перебегают и дети.

В начале июля Толстой обратился в управу района Кузьминки и передал заместителю главы управы Василию Буканову подписи, собранные в поддержку проекта. После официального запроса его внесли в летнюю программу благоустройства района.

По словам подрядчика, работы в скором времени будут завершены. Рядом с домом обустроят современный пешеходный переход с яркой разметкой и установят специальный дорожный знак. Депутат заверил, что лично будет курировать проект на всех этапах его реализации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram