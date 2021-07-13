Мамонова не удалось вывести из медикаментозного сна

Музыкант не может дышать самостоятельно

Врачи не смогли вывести из медикаментозного сна заболевшего коронавирусом музыканта Петра Мамонова.

Его состояние до сих пор оценивается как крайне тяжелое, передает РИА Новости. Артист не может дышать самостоятельно.

"Дыхание попытались вперемешку сделать - искусственное и свое, чтобы пробивалось. Не получилось ничего. Сейчас снова полностью медикаментозный сон и полностью ИВЛ", - рассказала Ольга Мамонова.

70-летний Петр Мамонов попал в больницу 1 июля с коронавирусом. По словам супруги, у него зафиксировано 87-процентное поражение легких. 2 июля Мамонова подключили к аппарату ИВЛ.

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