Зеленский прокомментировал статью Путина

Украинский лидер пообещал ответить

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью российского лидера о русских и украинских народах.

Зеленский отметил, что хотел бы обсудить некоторые моменты лично с Путиным и пообещал подумать над ответом.

"Я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", - отметил Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", текст был опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках.

В статье глава государства сообщил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. В 2014 году страны Запада вмешались в дела Украины, и с тех пор агрессивная русофобия определяет национальную политику в стране.

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