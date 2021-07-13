Названо число привитых от коронавируса россиян

Вакцинация в стране происходит неравномерно
Прививку от коронавируса получили более 28,6 миллиона россиян, сообщили в Роспотребнадзоре.
Темп вакцинации во всех регионах разный. "У нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры", - рассказала замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова на форуме "Здоровье нации".
Она подчеркнула, что без создания коллективного иммунитета побороть коронавирус не получится.
За последние сутки в России зафиксировали 24 702 новых случая заболевания коронавирусом, умерли 780 человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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