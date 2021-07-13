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Ракова: 71% госслужащих правительства Москвы привился от COVID-19

13:07
  • вторник
  • 13 июля 2021

До 15 июля ряду москвичей необходимо привиться первым компонентом

В правительстве Москвы уже 71% госслужащих привились от коронавирусной инфекции. О ходе вакцинации рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

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Ранее главный государственный санитарный врач Москвы постановил до 15 июля вакцинировать первым компонентом не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

"Сотрудники правительства Москвы начали вакцинацию от коронавируса одними из первых в городе. Мы понимаем всю важность создания коллективного иммунитета в городе. Таким образом, прививку от COVID-19 сделал уже 71% госслужащих столичного правительства. Вакцинация защищает не только привитого человека, но и его семью, друзей, коллег и просто случайных знакомых. Наша общая задача - сделать не отдельные учреждения зонами, свободными от COVID, а весь город. Чтобы жизнь скорее вернулась в привычное русло", - заявила Ракова.

До 15 июля работодателям необходимо подтвердить проведение вакцинации и предоставить соответствующие списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране.

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