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После взрыва в Геленджике завели уголовное дело

12:56
  • вторник
  • 13 июля 2021

Личность погибшего устанавливается

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в гостинице Геленджика.
Что известно о взрыве в гостинице в центре Геленджика

В результате ЧП скончался молодой человек, пять человек в возрасте от 14 до 54 лет получили травмы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь", - сообщили в СКР.

По версии следствия, взрыв газа произошел в помещении, расположенном на первом этаже гостиницы "Азария" на улице Советская. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Они устанавливают точную причину взрыва и личность погибшего.

Источник ТАСС утверждает, что причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним.

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