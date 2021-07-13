После взрыва в Геленджике завели уголовное дело

Личность погибшего устанавливается

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в гостинице Геленджика.

В результате ЧП скончался молодой человек, пять человек в возрасте от 14 до 54 лет получили травмы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь", - сообщили в СКР.

По версии следствия, взрыв газа произошел в помещении, расположенном на первом этаже гостиницы "Азария" на улице Советская. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Они устанавливают точную причину взрыва и личность погибшего.

Источник ТАСС утверждает, что причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним.

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