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Директор МакSим объяснила секретность вокруг состояния певицы

13:30
  • вторник
  • 13 июля 2021

Представители артистки почти не рассказывают о ее самочувствии

Директор МакSим Маргарита Соколова объяснила, почему поклонникам мало рассказывают о самочувствии певицы. Артистка несколько недель находится в реанимации, врачи были вынуждены ввести ее в состояние искусственной комы.
Менеджер МакSим обратилась к фанатам "Спартака"

Соколова возмутилась, что насчет здоровья МакSим ходит много слухов. В комментариях фанаты артистки ответили, что домыслы появляются из-за нехватки официальной информации.

"Существует врачебная тайна. И без разрешения родственников в том числе мы не вправе ее оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения", - подчеркнула директор артистки.

Она добавила, что МакSим действительно борется с болезнью, "и надежда есть, и есть подвижки позитивные".

15 июня стало известно, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Затем врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, чтобы снять с организма лишнюю нагрузку, но состояние артистки ухудшилось. 10 июля официальный представитель певицы сообщил, что артистке стало немного лучше, но она все еще подключена к аппарату ИВЛ.

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