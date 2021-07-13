Песков допустил ужесточение ограничений для непривитых

Такой сценарий может стать безальтернативным

Ковидная ситуация в мире говорит об ужесточении ограничений для непривитых.

Чтобы побороть пандемию, такие меры могут стать безальтернативными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока каких-либо решений не принималось. Но элементы таких решений начали имплементировать на региональном уровне", - отметил спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее власти Франции ввели дополнительные ограничения для непривитых от коронавирусной инфекции. Так, все работники больниц должны обязательно вакцинироваться, с 15 сентября в отношении отказников будут вводиться санкции. Кроме того, с августа для посещения ресторанов, баров, торговых центров, самолетов и поездов будут требовать санитарный пропуск.

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