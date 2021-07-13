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Владимир Жириновский провел прием граждан

14:47
  • вторник
  • 13 июля 2021

Лидер ЛДПР ответил на вопросы москвичей и активистов партии

Меры поддержки населения сегодня обсуждал Владимир Жириновский с жителями столицы и активистами партии.

В общественной приёмной ЛДПР лидер объединения ответил на множество вопросов и принял десятки обращений. Больше всего граждан волновала ситуация с качеством продуктов, уменьшение количества рынков, проблемы трудоустройства молодёжи.

Также Владимира Жириновского спросили о его отношении к единому госэкзамену. "ЕГЭ - это не очень хорошо", - ответил он.

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Владимир Жириновский проводит прием граждан
Владимир Жириновский проводит прием граждан
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
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