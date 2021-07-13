Путин назвал Белоруссию надежным и стабильным партнером

Президент во вторник проводит встречу с Александром Лукашенко

Владимир Путин, открывая во вторник переговоры с Александром Лукашенко, оценил партнерство России и Белоруссии в сфере экономики.

"Я хотел бы в начале нашей встречи отметить, что Республика Беларусь – я сейчас не говорю про наши планы дальнейшего строительства Союзного государства – в целом остаётся для нас большим и надёжным партнёром в сфере экономики. Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы уже с Вами это обсуждали, немножко припал из-за коронавирусной инфекции – где-то на 17%. В этом году за первые четыре-пять месяцев он значительно вырос – на 37 с лишним процентов. Это хороший показатель", - заявил Путин (цитата из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля).

Российский лидер также отметил стабильность Минска: "Республика [Беларусь] обслуживает все кредиты. Более того, мне только что правительство доложило: на 2,5% сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 миллиарда".

"Я вижу, вы очень серьезно погрузились в экономику Беларуси. Абсолютно точно назвали цифры. Отрадно, что наш товарооборот растет, несмотря на вирусы… Все-таки вы правы были, что любые санкции - это возможности", - сказал в ответ Лукашенко. Он пообещал Путину исполнить все долговые обязательства перед Россией.

2 июня Министерство финансов Белоруссии получило 500 миллионов долларов в рамках госкредита России на один миллиард долларов. Средства поступили в соответствии с соглашением правительств России и Белоруссии от 21 декабря 2020 года.

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