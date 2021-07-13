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Петра Мамонова вновь подключили к аппарату ИВЛ

13:45
  • вторник
  • 13 июля 2021

Его состояние крайне тяжелое

Петра Мамонова вновь перевели на ИВЛ, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

"Петр Николаевич сейчас снова полностью на ИВЛ и в медикаментозном сне, состояние крайне тяжелое. Была попытка потихоньку выводить, но вчера все вернули обратно", - сказала Мамонова агентству ТАСС.

Она отметила, что чувствует колоссальную поддержку от поклонников Мамонова.

70-летний Петр Мамонов попал в больницу 1 июля с коронавирусом. По словам супруги, у него зафиксировано 87-процентное поражение легких. 2 июля Мамонова подключили к аппарату ИВЛ. Ранее врачи попытались вывести артиста из медикаментозной комы, однако сделать этого не удалось.

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