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Кэти Перри перепутала Софью Таюрскую с Ферги

14:23
  • вторник
  • 13 июля 2021

Российскую певицу это позабавило

Американская певица Кэти Перри перепутала россиянку Софью Таюрскую с бывшей вокалисткой группы The Black Eyed Peas Ферги, чем позабавила пользователей Сети.
Поклонников Кэти Перри удивила фигура певицы

Продюсер и музыкант Оливер Три, который уже несколько месяцев живет в России, разместил в своем Instagram-аккаунте фотографию с петербургскими музыкантами Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.

"Я никогда не был так счастлив, здоров и вдохновлен на создание невероятных произведений искусства. Скоро вы все увидите, что я записал лучший альбом в своей жизни Cowboy Tears… Я люблю всех вас", - написал американец.

Публикация привлекла внимание Кэти Перри. "Я скучаю по старому Оливеру. Но здорово, что ты сейчас работаешь в дуэте с Ферги из Black Eyed Peas", - заявила она.

Подписчики в комментариях тут же заметили ошибку американской певицы и принялись объяснять ей, что на фото на самом деле не Ферги, а российская исполнительница.

Таюрскую позабавила оплошность американской коллеги. "Нужно жить так, чтоб тебя путали с Ферги", - прокомментировала инцидент артистка.

 

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