В Иркутске мужчина грозится выбросить ребенка с 13 этажа

Неадекват требует встречи с женой

В Иркутске мужчина выбрался на наружную сторону балкона и грозится сбросить с 13 этажа трехлетнего ребенка.

Неадекватный родитель требует встречи с женой, ребенок висит у него на груди, обхватив руками за шею, и плачет.

На место ЧП прибыли правоохранители и спасатели. Они оцепили территорию возле дома. Проход пешеходов по улице временно ограничен. Под домом развернули спасательный куб.

Полиция уже привела женщину для переговоров, но к мужу ее не пустили. "Это тонкий момент. Если встретятся, это может усугубить ситуацию", - сообщили в полиции.

Сейчас беседу с мужчиной ведут инспектор по делам несовершеннолетних и психолог МЧС.

СМИ пишут, что накануне 34-летний мужчина разводится с женой, накануне он сильно ее избил. Женщина написала заявление в полицию.

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