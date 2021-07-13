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В Иркутске мужчина грозится выбросить ребенка с 13 этажа

14:07
  • вторник
  • 13 июля 2021

Неадекват требует встречи с женой

В Иркутске мужчина выбрался на наружную сторону балкона и грозится сбросить с 13 этажа трехлетнего ребенка.

Неадекватный родитель требует встречи с женой, ребенок висит у него на груди, обхватив руками за шею, и плачет.

На место ЧП прибыли правоохранители и спасатели. Они оцепили территорию возле дома. Проход пешеходов по улице временно ограничен. Под домом развернули спасательный куб. 

Полиция уже привела женщину для переговоров, но к мужу ее не пустили. "Это тонкий момент. Если встретятся, это может усугубить ситуацию", - сообщили в полиции.

Сейчас беседу с мужчиной ведут инспектор по делам несовершеннолетних и психолог МЧС.

СМИ пишут, что накануне 34-летний мужчина разводится с женой, накануне он сильно ее избил. Женщина написала заявление в полицию.  

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