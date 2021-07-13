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"Чего бы это ни стоило": Лукашенко пообещал Путину расплатиться по кредитам

13:53
  • вторник
  • 13 июля 2021

Президент Белоруссии пожаловался, что у Минска всегда проблемы с финансами

Белоруссия выполнит взятые на себя обязательства по полученным от России кредитам. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"В финансовом отношении нам всегда было непросто... Здесь поддержка была очень серьёзная со стороны России. Мы стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы и будем их выполнять, чего бы нам ни стоило", - сказал Лукашенко.

В свою очередь, Владимир Путин назвал Белоруссию стабильным партнером. По его словам, несмотря на пандемию и санкции, Минск обслуживает все свои кредиты, внешний долг страны уже сократился на 2,5%.

В начале июня Минфин Белоруссии сообщил, что получил от России транш в 500 миллионов долларов в рамках госкредита на 1 миллиард. О предоставлении кредита Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в сентябре 2020 года. 

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