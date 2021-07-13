Почему жара в центре Москвы сильнее, чем на окраинах - объясняют синоптики

Всё дело в большом количестве высотных домов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что установившаяся в Москве аномальная жара сильнее всего ощущается в центре города.

"В Москве, в мегаполисе, где очень много высотных домов, солнечную энергию воспринимают и стены домов, площади этих стен огромны. И вот за счет этого температура в центре Москвы днем выше примерно на два градуса", - объяснил метеоролог на пресс-конференции ТАСС.

Как добавил Вильфанд, воспринимают нагрев только твердые тела - асфальт, почва. Передается тепло за счет конвекции в приземный слой воздуха.

По словам синоптика, ночью температура в центре столицы выше где-то на пять-шесть градусов, так как накопленное за ночь тепло отдается в атмосферу.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра обратил внимание на то, что нынешним летом температура в ряде северных регионов страны была даже выше, чем в Москве.

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